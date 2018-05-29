Главные анонсы с конференции Yet another conference 2018

На конференции Yet another conference 2018 компания Яндекс представила новые продукты и сервисы. Центром презентации стала умная домашняя мультимедийная колонка со встроенным голосовым помощником «Алиса» — Яндекс.Станция.

Помимо этого на конференции анонсировали выход платформы навыков Яндекс. Диалоги из беты, запуск в России портативных наушников Sony, подключенных к «Алисе», и систему лояльности Яндекс. Плюс для пользователей Яндекс. Музыки, которые теперь получат скидку на другие сервисы Яндекса, в числе которых Такси и каршеринг Драйв.

Яндекс.Станция

Впервые у Яндекса появилось умное устройство для дома. Это мультимедийная платформа с искусственным интеллектом внутри.

С помощью голосового помощника «Алиса» колонку Яндекс. Станция можно попросить включить песню на Яндекс. Музыке, сделать звук громче или поставить на паузу. Яндекс. Станция соединяется с компьютером и телевизором, поэтому может показать на этих экранах фильм или телепередачу. Планируется и прослушивание через колонку аудиокниг.

Как заверяют в Яндексе, технология yandex io позволяет колонке распознавать голос человека даже во время проигрывания музыки. Новое устройство Яндекса производится в Китае на фабрике, которая специализируется на акустике. Продажи начнутся летом текущего года. Колонка будет стоить около 10 тысяч рублей.

В Яндексе особо подчеркнули, что в умную колонку могут интегрироваться не только сервисы Яндекса, но и сторонние. Например, во время презентации демонстрировали возможность показа фильмов в Amediateka.

«Мы построили открытую экосистему. Станция — это не только про сервисы Яндекса. К ней можно подключаться через платформу Яндекс.Диалоги. Любой бизнес может через станцию взаимодействовать с каким-то навыком. Если у какого-то сервиса есть желание, например, добавить свой аудио и видеоконтент, мы открыты к этим разговорам», — сказал глава разработки Яндекс. Станции Константин Круглов.

Яндекс.Диалоги

Яндекс также официально запустил на YaC первую гибридную платформу навыков Яндекс.Диалоги. На ней любой бизнес может создавать собственного чат-бота или подключить оператора для общения с клиентами.

Голосовой помощник «Алиса» будет направлять к боту тех, кто хочет сделать заказ. Чаты будут также доступны на странице результатов поиска Яндекса.

Бета-тестирование Диалогов продолжалось почти три месяца. Сейчас в каталоге доступно более четырех тысяч навыков. Например, можно заказать пиццу в «Папа Джонсе», продукты в «Утконосе» и цветы в Flowwow, узнать баланс мобильного счета в «Мегафоне», сделать зарядку с Reebok, выбрать билеты в S7, найти работу с HeadHunter, поучить английский в SkyEng, посмотреть меню «Макдоналдса» и задать вопрос боту «Сбербанка».

Напомним, Яндекс запустил голосового помощника «Алису» осенью 2017 года. За это время сервис получил 1 млрд голосовых сообщений. По данным Яндекса, помощник установлен на 53% смартфонах в России. «Алисой» пользуются 20 млн уникальных пользователей в месяц.