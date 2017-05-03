Защищать интересы правообладателей будет система распознавания контента



Скриншот Яндекс.Музыки

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» разрешит аудитории загружать контент. Это позволит пополнить каталог записями и альбомами, которых нет у партнеров — крупных издателей. Сейчас сервис покрывает около 85% музыкальных запросов пользователей. Правообладатели могут не беспокоиться — «Яндекс» предусмотрел систему защиты и распознавания контента, пишут «Ведомости».

Теперь пользователи смогут добавлять музыку в личную коллекцию и делиться ею с другими слушателями. Нововведение особенно оценят начинающие артисты, которые не готовы озаботиться оформлением прав и работать с дистрибуторами. Если пользователь загрузит трек, который принадлежит партнерам, то за его прослушивания будут идти отчисления правообладателям — это не будет зависеть от того, с какой подписью будет загружен трек и в каком качестве. Сервис будет сканировать загружаемые файлы и включать статистику о прослушиваниях в отчеты правообладателей.

Система распознавания контента аналогична технологии Content ID у YouTube. При загрузке файла система просканирует его и создаст уникальный отпечаток. Трек сравнят с базой отпечатков и, если контент отсутствует в базе, общий доступ к нему будет заблокирован до выяснения обстоятельств.

Впрочем, некоторые правообладатели категорически против нововведения «Яндекса». Гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов считает, что сервис встает на путь массового нарушения авторских и смежных прав и перекладывания ответственности на пользователей. Правообладатели получат лишнюю головную боль, поскольку им придется постоянно отслеживать соблюдение прав, добавляет источник в крупной звукозаписывающей компании.