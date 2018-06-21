Это позволит лучше монетизировать рекламные площадки

В Яндекс. Метрике появились отчеты о монетизации, которые помогут владельцам сайтов анализировать эффективность размещения в Рекламной сети Яндекса (РСЯ), сообщается в пресс-релизе компании Яндекс. Чтобы пользоваться отчетами, нужно указать номер счётчика Метрики в партнёрском кабинете РСЯ.

Владельцы сайтов могут анализировать показы, доходность, среднюю выручку на пользователя (ARPU) и другие показатели РСЯ с учётом статистики посещений сайта в Метрике. Отчёты подскажут, например, сколько показов рекламы обеспечил каждый из разделов сайта, какова доходность отдельных рубрик и статей. Анализ этих отчётов поможет владельцам сайтов больше зарабатывать — например, определяя, какой контент больше нравится посетителям и приносит больше доходов от рекламы.

Также в Метрике можно сравнить выручку, стоимость показов и другие показатели для пользователей, попавших на сайт разными способами — из поисковых систем, социальных сетей, рекламных каналов и прочих источников. Это поможет точнее распределять бюджет на поисковую оптимизацию, рекламу и закупку трафика.