Автомобиль «Яндекс.Такси» успешно преодолел трудности на дорогах заснеженной Москвы

«Яндекс» испытал в условиях Москвы беспилотный автомобиль, тестовый заезд прошел успешно, сообщается в блоге компании.

В водительском кресле беспилотника, который передвигался по заснеженным улицам столицы, находился водитель-испытатель, однако поездка проходила полностью в автоматическом режиме.

На видеоролике с эксперимента видно, как машина останавливается на светофорах, объезжает препятствия, меняет скорость, а также реагирует на другие машины, пешеходов и дорожные знаки.

«Нам важно обучить беспилотные автомобили передвигаться в разных метеоусловиях, в том числе и зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго. У поездок в холодное время года свои особенности. Во-первых, беспилотнику нужно уметь преодолевать трудности, с которыми сталкиваются обычные водители. Прежде всего это снег и лед», – говорится в сообщении компании.

Кроме того, особые требования зимой предъявляются к обработке видеопотока с камер, так как изображение с обилием белого сильно отличается от картинки, которую беспилотник «видит» летом. Зимой беспилотнику сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки.

Сбором данных команда занимается с декабря прошлого года. До того как беспилотник испытали на дорогах общего пользования, команда разработчиков совершила множество тестовых заездов на полигоне, в том числе и в зимних условиях.