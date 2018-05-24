В рамках совместного проекта компании установят в местах с высокой проходимостью ЖК-панели Digital Signage

На Петербургском международном экономическом форуме Яндекс и «Ростелеком» подписали соглашение о создании инфраструктуры для развития российского рынка цифровой рекламы в помещениях. Цель соглашения — повысить эффективность такой рекламы, а также помочь рекламодателям быстрее находить подходящую аудиторию, анализировать результаты и учитывать их в рекламных кампаниях в интернете.

Яндекс и «Ростелеком» планируют установить по всей России в местах с высокой проходимостью ЖК-панели Digital Signage. По условиям соглашения, «Ростелеком» отвечает за покупку, установку и подключение панелей к телекоммуникационной инфраструктуре, а Яндекс — за их наполнение видеорекламой и технологическое оснащение. На старте проекта технологии Яндекса позволят таргетировать видеорекламу на этих панелях по возрасту и полу. В будущем рекламодатели смогут выбирать категории помещений для трансляции рекламных роликов.

Создавать рекламные кампании и управлять ими можно будет в привычном для рекламодателей интерфейсе Яндекс.Директа. Реклама будет продаваться по принципу аукциона, с оплатой за тысячу подтвержденных показов — CPMV (Сost per Mille Viewable ads).

«Мы хотим добавить в Директ новые рекламные инструменты, которые позволят рекламодателям строить коммуникацию с клиентами как в онлайне, так и в офлайне, а также создавать кросс-медийные кампании с максимальной окупаемостью инвестиций. Проект с „Ростелекомом“ — логичный шаг в этом направлении. Мы выходим на рынок цифровой рекламы в помещениях и благодаря технологиям делаем этот формат более эффективным и легко измеряемым», — говорит операционный директор Яндекса Грег Абовский.

«Реклама — это отрасль, в которой очень востребованы технологические инновации. Подписание соглашения о сотрудничестве между крупнейшим российским оператором связи и одной из ведущих IT-компаний и дальнейшее партнёрство укрепит российский рынок цифровой рекламы в помещениях, сделает его более привлекательным для рекламодателей и даст импульс к развитию этой отрасли и экономики в целом», — отметил вице-президент «Ростелекома» Валерий Ермаков.