«Яндекс» начинает продавать цифровую наружку на билбордах оператора Gallery

«Яндекс» начал продавать в Москве цифровую наружную рекламу по аукционной модели. Первым партнёром проекта стала компания Gallery, на билбордах которой будет показываться реклама, говорится в сообщении интернет-компании.

Сейчас размещение тестируется через платформу «Яндекс.Дисплей», а до конца года такая возможность появится в «Яндекс.Директе». Реклама на цифровых билбордах продается с оплатой за 1 тыс. OTS (аудиторные контакты с сообщением).

Технологии «Яндекса» позволяют измерить и сегментировать охваченную аудиторию, объясняют в компании. Рекламодатели также получат данные об интересах и социально-демографических характеристиках аудитории.

Реклама продается по модели аукциона, как и в онлайне: рекламодатели назначают ставки и бюджет, а алгоритмы «Яндекса» вычисляют, на каких билбордах и в какой момент показать сообщение. Сейчас в торгах участвует около ста билбордов.

«Мы создаём единую платформу, которую можно использовать для работы с разными рекламными форматами на всех этапах воронки продаж. Сейчас в Директе есть и контекст, и смарт-баннеры, и видеореклама, и медийка. Скоро у рекламодателей Директа будет доступ ещё и к аукционным закупкам наружной рекламы с возможностью проводить кросс-медийные кампании», — говорит Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса.

«Подключение платформы Яндекса к закупке наружной рекламы — важный шаг для нашей отрасли. И компания Gallery, как лидер на рынке цифровой наружной рекламы, первой внедряет новый формат размещения. В условиях замедленного экономического роста и острой конкуренции рекламодатели нуждаются в прозрачной системе для оценки эффективности рекламных инвестиций — такую возможность даёт модель размещения по контактам, которую Gallery совместно с Яндексом вывели на рынок в 2017 году. С подключением Директа рекламодатели смогут использовать сценарии с омниканальной коммуникацией, взаимодействуя с нужной аудиторией в онлайне и офлайне», — говорит Борис Пешняк, коммерческий директор Gallery.