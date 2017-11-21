Кроме того, в приложении появилась возможность записаться в автосервис или парикмахерскую



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Компания «Яндекс» добавила в мобильное приложение и веб-версию «Яндекс.Карт» функцию заказа еды, а также бронирование услуг в ресторанах, автосервисах и салонах красоты, говорится в сообщении компании.

Для заказа еды достаточно выбрать нужный ресторан и перейти на сайт партнёра. Доставку обеспечивают сервисы Delivery Club и Foodfox, которые работают более чем с 5000 ресторанов России.

Также в мобильных «Яндекс.Картах» заработало бронирование услуг: через партнёра можно заказать столик в ресторане, записаться в автосервис или салон красоты. Пользователь открывает сайт партнёра прямо в «Яндекс.Картах» и выбирает конкретную услугу, специалиста и удобное время.

Бронирование услуг и заказ еды работают и в мобильном приложении, и в «Яндекс.Картах» для компьютеров. Для записи доступны 53 тысячи автосервисов, более 2,5 тысячи салонов красоты, подключённых к YClients и GBooking, и около 8 тысяч ресторанов, где можно забронировать столик через сервисы «Афиша-Рестораны» и «ТоМесто».

«Со смартфона удобно не только заказывать еду, но и искать места поблизости — можно посмотреть, где постричься или пообедать в свободные полчаса. Однако иногда это оборачивается потерей времени: выясняется, что все парикмахеры заняты или в ресторане нет свободных столиков. «Яндекс.Карты» помогут избежать таких ситуаций: выбираете организацию, записываетесь на свободное время — и готово», — сообщает руководитель «Яндекс.Карт» Юрий Подорожный.