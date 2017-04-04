Интернет-компании объединятся после завершения сделки с Verizon



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Yahoo! и AOL объединятся под единый бренд Oath после того, как оператор Verizon завершит сделку по приобретению интернет-компании. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава AOL Тим Армстронг, кроме того, он опубликовал будущий логотип единого бренда. В комментариях к посту глава AOL написал, что объединенная компания получит более миллиарда клиентов и более 20 брендов.

В январе 2017 года Yahoo! объявила о том, что после продажи основного бизнеса в Verizon оставшаяся часть компании будет переименована в Altaba. Под её контролем останутся доли в Alibaba Group и Yahoo Japan. Кроме того, после завершения сделки компанию покинет президент и главный исполнительный директор интернет-компании Yahoo! Марисса Майер.

Будущий логоти объединенной компании

Yahoo! выставила свой бизнес на продажу и начала принимать заявки от потенциальных покупателей еще весной прошлого года. Verizon официально подтвердила покупку основного интернет-бизнеса Yahoo! за 4,83 млрд долларов в июле прошлого года. Сделка включает ключевой для Yahoo! интернет-бизнес, а также ряд объектов недвижимости.

Помимо Verizon претендентами на приобретение интернет-компании называли телеком-компании AT&T и Comcast, инвесткомпании PE, Advent International, Vista Equity Partners, TPG, KKR и другие.