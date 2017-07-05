Кому нужны платные сервисы доставки контента



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Чтобы посмотреть все ролики на Youtube, придется потратить более 1000 лет, но за время просмотра их станет еще больше (примерно на миллиард). И это всего один пример, почему очень трудно представить реальное количество загрузок в глобальной сети интернет в одну земную секунду.

Каким образом пользователь из Москвы мгновенно загружает ролик, к примеру, с далекого австралийского сайта? Где хранится бесконечная информация, создаваемая человечеством для человечества? Эти вопросы волнуют тех, чей контент растет и нуждается в скорой доставке в любую точку мира.

CDN спешит на помощь

Быструю доставку контента в любую точку мира обеспечивает CDN (Content Delivery Network). Полная расшифровка аббревиатуры — сеть доставки контента. Но эти три слова едва ли нарисуют полную картину, поэтому попробуем простыми словами.

Простыми словами — это система распределенных по всему миру серверов: когда копии сайта находятся в 50 точках одновременно, и пользователи загружают страницу с той, что находится ближе.

Если сайт расположен, к примеру, в России, то ближайшие пользователи смогут просматривать картинки, слушать музыку и смотреть видео на хорошей скорости. Но чем дальше находится сервер, тем хуже будет происходить загрузка.

Лишние секунды загрузки меняют восприятие

С каждым днем пользователь все более требователен. Его внимание привлекают не только сайты с хорошей навигацией и удобным интерфейсом – при выборе просматриваемых ресурсов очень важно, как быстро откроется страница.

По данным Think With Google, при увеличении времени загрузки сайта с 1 до 5 секунд, вероятность отказа возрастает на 90%. Велика вероятность, что не дождавшись, гость уйдет по другим ссылкам. Но при наличии CDN пользователь получит запрашиваемый контент с ближайшего из cерверов и останется на площадке.

Есть и другие плюсы при использовании технологии:

Снижается нагрузка на основной сервер, а значит, ресурсы можно потратить на работу других сайтов.

Высокая скорость загрузки страницы положительно влияет на ранжирование в поисковой системе - площадка будет подниматься в выдаче.

Однако, все эти прелести стоят денег. Ряд компаний, предоставляющих услугу, берут за CDN плату. Цены в среднем варьируются от 2,4 до 8 рублей за гигабайт переданной информации — в зависимости от выбранного тарифа и поставщика.

Качество, за которое нужно платить

Да, CDN - это не ново, скажете вы и будете правы. Но интересный момент заключается в том, что технология сегодня все больше влияет на равенство в интернете. Исследование об этой тенденции недавно провела Cisco — американская транснациональная компания, занимающася разработкой и продажей сетевого оборудования.

Так как использование CDN требует дополнительных затрат, то его наличие напрямую зависит от количества платных сервисов в стране, а следовательно от уровня благосостояния граждан того государства, куда услуга поставляется.

По этой причине, считают авторы исследования, доминирование CDN будет более выраженным в богатых странах Северной Америки, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. По прогнозу большой разрыв между интернетом в богатых и бедных странах произойдет в течение 5 лет: к 2021 году в Северной Америке через CDN будет перетекать примерно 91% всего интернет-трафика, тогда как на Ближнем Востоке и в Африке – всего 31%. Проблема цифрового разрыва может коснуться тех бесплатных сервисов, где требуется быстрая обработка речи, например, известные сервисы видеосвязи.

Такие гиганты, как Facebook, Amazon, Netflix или Google все больше вкладывают средства в развитие собственных CDN для доставки контента своим пользователям. В течение ближайших пяти лет доля интернет-трафика, который распространяется сетями доставки контента, возрастет до 70%, также прогнозируют в Cisco.

«Каждый километр или миля, или расстояние, которое видеоконтент должен преодолевать, ухудшает или снижает уровень качества», - говорит Томас Барнетт, автор отчета в Cisco.

Произойдет ли «цифровой разрыв» между богатыми и бедными регионами? «Я полагаю, что стоимость CDN, как и всего остального, будет снижаться. В конечном счете, когда экономическая ситуация улучшится, и будет спрос на эти услуги, мы увидим дальнейшие вклады в CDN», - считает господин Барнетт.

Но пока этого не произошло, частным компаниям невыгодно развивать CDN там, где спрос на платный контент низкий и разрыв в качестве интернета между странами растет.

Когда и где нужна сеть CDN

CDN нужна, если аудитория сайта расположена в разных регионах и странах. А также если владелец ресурса хочет защитить и разгрузить свой сервер при высоком потоке трафика. Например, когда его объем – несколько терабайт в месяц.

В пример можно привести «Яндекс», который с помощью CDN однажды успешно решил пробоему скорости доставки писем электронной почты в регионах России, из которых по оптике путь слишком долгий.





Евгений Россинский, директор по технологии в онлайн-кинотеатре ivi