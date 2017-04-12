Партнером компании станет Центросоюз



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X5 Retail Group и Центральный союз потребительских обществ (Центросоюз) запустят розничный проект «КООП-Пятерочка». В течение трех лет партнеры планируют открыть до тысячи магазинов под совместным брендом. Кроме того, в магазинах «Пятерочка» появится до 5 тысяч фирменных отделов в формате shop-in-shop, где будет представлена продукция фермеров и потребительских кооперативов. Сегодня стороны объявили о подписании пятилетнего соглашения.

Цель проекта — способствовать развитию розничной торговли в российских регионах, поддержать социальную миссию по обеспечению сельского населения в отдаленных населенных пунктах товарами первой необходимости и другими товарами по доступным ценам.

Развиваться «КООП-Пятерочка» будет преимущественно по франчайзингу. Для подготовки кадров планируется использовать учебные заведения Центросоюза. «Пятёрочка» готова поставлять товары из своей ассортиментной матрицы в магазины, не участвующие в проекте, и в распределительные центры партнера.

Фото http://www.rus.coop/

Со своей стороны, «Пятерочка» займется внедрением современных стандартов торговли и логистики. Это обеспечит бесперебойные поставки широкого ассортимента товаров и повысит доступность продуктов питания. Центросоюз будет координировать сотрудничество между региональными потребительскими обществами и «Пятёрочкой» при подборе торговых объектов, документообороте, ремонте и реконструкции помещений.

Деятельность Центросоюза сосредоточена, в основном, в сельской местности. Кооперативы участвуют в формировании социальной инфраструктуры сельских территорий и обеспечивают работой около 200 тысяч человек. Предприятия выпускают как продовольственные товары, так и промышленные (материалы для ремонта и строительства, изделия из шерсти и меха и другие).