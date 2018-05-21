Розничный оператор уже начал закрывать магазины сети

Розничный оператор X5 Retail Group не смог найти покупателя для магазинов «Перекресток Экспресс» и начал закрывать их. За семь месяцев количество точек уменьшилось в полтора раза, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к ритейлеру.

Решение о закрытии сети «Перекресток Экспресс» было принято еще в конце прошлого года. Его в X5 объяснили тем, что сеть в формате «удобство», расположенная в Москве и состоящая из магазинов малой площади, приносит компании лишь один процент от выручки.

С тех пор около пяти-десяти объектов были отданы под «Пятерочки», остальные точки не вписались в этот формат. Если до декабря X5 так и не найдет покупателя, то будут закрыты и оставшиеся «Перекрестки Экспресс». Собеседник «Коммерсанта» на рынке недвижимости указывает, что X5 постепенно расторгает договоры аренды для этой сети.



«Идет активная оптимизация сети, в ходе которой закрываются неэффективные магазины, продолжается поиск покупателя на оставшиеся активы», — прокомментировали процесс в Х5.