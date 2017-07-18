Российские покупатели начинают привыкать к новой экономической реальности



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По данным X5 Retail Group, две трети покупателей продолжают ориентироваться на более дешевые товары, 70% сохраняют интерес к промоакциям. Об этом в интервью “Коммерсанту” рассказал CEO ритейлера Игорь Шехтерман.

К концу 2016 года X5 Retail Group, владелец сетей “Пятерочка”, “Перекресток”, “Карусель”, вернула лидерство на российском продовольственном рынке, обогнав “Магнит”. Компания пошла навстречу покупателям, изменив ценностное предложение и ассортимент.

“Экономически ситуация не сильно меняется, потребитель находится в непростой ситуации. Но мы видим, что психологически покупатели устали от кризиса”,— рассказал Игорь Шехтерман.

Он также подчеркнул, что средняя сумма чека не изменилась, но в нём стало больше позиций. Это означает, что люди стремятся увеличить ассортимент покупок. Они начинают привыкать к новой экономической реальности, считает СЕО ритейлера.

Шехтерман добавил, что Х5 не планирует снижать темпы открытия магазинов в течение ближайших лет. В планах ритейлера - удвоить “Пятерочку” и “Перекресток” за три года, так как для этого достаточно локаций. В прошлом году X5 открыла 2167 магазинов, перераспределив и увеличив свои площади почти на 1 млн кв. м.