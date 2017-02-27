Основной вклад внесли региональные сети



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Крупнейшие продовольственные ритейлеры заметно сократили торговые площади в 2016 году. Сокращение на 461 тысячу кв. м стало самым значительным за последние пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Infoline-аналитика». Одновременно замедлилось расширение сетей: после рекордного роста в 2015 году торговые площади наращивали только 73 игроков. По итогам года они увеличились на 2,69 млн кв. м.

На начало 2017 года общая торговая площадь 150 крупнейших розничных компаний России составляла 2,23 млн кв. м. Отрицательную динамику показали как региональные сети (минус 75,8 тысячи кв. м у признанной банкротом сибирской «Системы чибис»), так и федеральные ритейлеры. Например, торговые площади «Седьмого континента» сократились на 68,4 тысячи кв. м — в прошлом году его сеть стала меньше на восемь гипермаркетов и десять супермаркетов (включая проданные девять точек в Калининградской области).

X5 Retail Group перераспределяла свои площади. Хотя компания закрыла несколько гипермаркетов «Карусель», ее площади увеличились на 968,6 кв. м. Ее доля в приросте торговой площади среди TOP-150 выросла сразу на 12,1 п.п., до 36,1%. Доля «Магнита» в открывшихся торговых площадях, по данным «Infoline-аналитика», сократилась с 26% до 24,4%. На результатах сказалось то, что краснодарская сеть отказалась от развития нескольких гипермаркетов. В условиях ужесточившейся конкуренции закрывала неэффективные объекты и «О’кей».