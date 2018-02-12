Входящая в группу сеть супермаркетов «Перекресток» откроет два магазина в формате dark store

Входящая в группу X5 Retail Group сеть супермаркетов «Перекресток» откроет два магазина в формате dark store (без покупателей) для выполнения интернет-заказов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу сети Владимира Сорокина.

Сейчас такие заказы формируются в так называемых гибридных магазинах, представляющих собой традиционный супермаркет, совмещенный со складом. Такой механизм, в отличие от dark store, требует большего времени на сбор заказов. Новые магазины планируется открыть до конца 2018 г. в Москве и Санкт-Петербурге. Инвестиции в каждый из них составят порядка 70-90 млн рублей.

«Перекресток» запустил собственный интернет-магазин в апреле 2017 года и сейчас выполняет около 500 заказов в день. Гибридный магазин позволяет обслужить до 800 заказов. В компании прогнозируют, что в течение трех лет онлайн-продажи составят около 2% в структуре выручки.

Впервые модель магазинов формата dark store была опробована в Великобритании у ритейлера Sainsbury`s, хотя сам термин первым использовала британская сеть Tesco. За рубежом такой формат используют также Ocado, Amazon, Waitrose. В России подобную формат тестировала «М.Видео», но позже от него отказалась. Близкий к dark store формат использует «Гиперглобус»: с ноября прошлого года пункт выдачи товаров с отдельным входом функционирует в гипермаркете в Красногорске.