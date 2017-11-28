Организатором события выступает Ассоциация менеджеров, партнеры проекта - «ВымпелКом», «Аэрофлот», Mail.ru Group

12 декабря 2017 года состоится X юбилейный форум «People Investor 2017», посвященный развитию ответственного инвестирования в России. Организатором события выступает Ассоциация менеджеров. Партнеры проекта - компании «ВымпелКом», «Аэрофлот», Mail.ru Group.

В 2006 году ООН разработала шесть принципов ответственного инвестирования, которые включают минимизацию экологических, социальных и корпоративных рисков (ESG) для целей долгосрочного инвестирования. Эти факторы являются обязательными для всех глобальных инвесторов, которые оценивают объекты перспективных вложений.

В России целостный подход глобального договора ООН пока не стал общепринятой практикой. Между тем, зарубежный опыт показывает, что включение факторов ответственного инвестирования в бизнес-процессы компании позволяет улучшить финансовые показатели бизнеса, качество взаимодействия со стейкхолдерами, поднять уровень корпоративного управления, риск-менеджмента, заметно повлиять на репутацию компании.

Принципы ответственного инвестирования, взятые в самом широком понимании и распространенные на все уровни управления бизнесом, способны дать новый импульс развитию КСО-практик и формированию социально ответственной среды в России.

Десятилетняя история конкурса бизнес-кейсов в области устойчивого развития «People Investor» и комплексность заявляемых проектов подтверждает, что ответственное инвестирование как подход создает связь социального развития компаний в России с бизнес-результатами, которые владельцы компаний ждут от менеджмента компаний.

В ходе X форума People Investor на площадке Технопарка «Сколково» представители ведущих компаний представят свои проекты в пяти тематических направлениях:

Управление человеческими ресурсами

Взаимодействие с партнёрами и клиентами

Развитие местных сообществ

Экологическая эффективность

Здоровый образ жизни

Время проведения: 11:00 – 18:00

Место проведения: Технопарк "Сколково", Большой бульвар, 42, корп. 1

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