Холдинг стал лидером по количеству сделок в сфере рекламных и маркетинговых технологий





В первом квартале 2017 года было заключено 219 сделок с участием рекламных и маркетинговых стартапов. По сравнению с концом прошлого года количество слияний и поглощений (M&A) немного снизилось. В предыдущем квартале число сделок составило 238, свидетельствуют данные Results International,

Самым активным покупателем стал WPP — на счету холдинга и его дочерних компаний 9 сделок. Далее следуют Dentsu, Publicis (по 4 сделки) и Havas (3). По итогам 2016 года лидером была японская Dentsu с 43 сделками, тогда как WPP находился на втором месте с 34.

Наиболее востребованными являются полносервисные digital агентства (27 сделок) и интегрированные агентства (23). Больше всего сделок проведено в Северной Америке (87), Западной Европе (61) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (37).

Авторы исследования отмечают возросшую активность инвесторов и интерес традиционного бизнеса к проектам, которые могут повысить их эффективность и ускорить digital переход. К подобным сделкам относятся покупка Adelphic корпорацией Time Inc., приобретение Headway компанией Entravision и поглощение CitizenNet издательской группой Conde Nast. Брекзит не оказал значительного влияния на M&A, но его последствия могут проявиться позже, полагает партнер Results International Джули Лэнгли. Не исключено, что после «развода» бренды будут более тщательно подходить к своим бюджетам.