Главный редактор издания Мария Троицкая ушла из компании

В декабре выйдет последний номер журнала Women's Health. Выпуск печатной версии прекратится, издание уходит в digital. Главный редактор Мария Троицкая покидает компанию, сообщила она в Facebook.

«Я – не главный редактор сайта, печатная версия закрыта. Обсуждать финансовые вопросы и моральный облик моего экс–руководства я не буду», – написала она.

Ранее Мария Троицкая разместила в соцсети фото новой обложки журнала и сообщила: «Это моя последняя обложка. А дальше модный web с еще более, видимо, крутой редакцией».

Кроме того, о возможном прекращении печатного выпуска Women's Health в конце ноября сообщал РБК. Тогда член совета директоров компании–издателя «Москоутаймс» Демьян Кудрявцев отметил, что в случае закрытия печатной версии Women's Health покинет главный редактор и редакционный директор сайта whrussia.ru Мария Троицкая. По словам Кудрявцева, электронную версию издания — сайт www.whrussia.ru — планируется сохранить.

Women’s Health был издан в США в 2005 году издательской компанией Rodale. Российская версия выпускается с 2011 году по лицензии американской компании. Кроме того, по ее лицензии журнал выпускается в 50 странах мира. Сейчас в России подписка на журнал закрыта.