Для москвичей и жителей Подмосковья заработал интернет магазин сети



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X5 Retail Group начала тестирование интернет-магазина “Перекресток”. Заказать доставку товаров на сайте сети супермаркетов пока могут только жители Юго-Запада Москвы и некоторых городов Подмосковья, близких к ЮЗАО, говорится в пресс-релизе компании. Жители других административных округов Москвы, а также ближайшего Подмосковья, получат возможность пользоваться сервисом в течение 2017 года.

Для клиентов онлайн-магазина доступен весь ассортимент “Перекрёстка”, в общей сложности это порядка 13 тысяч наименований товаров, кроме кулинарной продукции со сверхкороткими сроками годности, а также алкоголя и табака. Цены на продукты для заказа онлайн идентичны ценам в обычном супермаркете “Перекрёсток”. Минимальный заказ, доставку которого можно оформить, должен состоять из товаров на общую сумму не менее 2000 рублей.

При онлайн-покупке товара более чем на 7 тысяч рублей или при заказе без указания конкретного временного интервала получения доставка будет бесплатной. В других ситуациях за курьерскую услугу необходимо будет доплатить. Для определения стоимости доставки компания разработает тарификатор – во время пилотного проекта протестируют разные варианты комбинаций времени и цены заказа. Оплатить свою покупку клиенты смогут наличными или с помощью пластиковой карты в момент получения заказа.

Сервис по сбору и доставке товаров организован в так называемом “гибридном магазине”, построенном специально для запуска проекта.