Digital-директор агентства Arena Павел Демченко сравнивает аналитические сервисы от Яндекс и mail.ru.





В октябре этого года Яндекс объявил о запуске нового аналитического сервиса «Яндекс. Взгляд», который должен стать основным конкурентом запущенного в 2016 году Research.Mail.ru. Специально для Sostav.ru аналитики агентства Arena подготовили обзор двух новых сервисов от Яндекс и Mail.ru.

На данный момент «Яндекс.Взгляд» находится в режиме закрытого тестирования, и доступ к нему возможен только по запросу. Тем не менее, мы решили сравнить функциональность этих двух продуктов.

Research.Mail.ru был создан холдингом Mail.ru совместно с компанией Em-Co. Заявленные цели проекта: комплексное развитие и продвижение исследований и консультационных услуг нового формата с использованием возможностей big data и онлайн-панели. Внутри проекта предполагается 3 сервиса, на данный момент запущены только 2 опции из запланированных.

Скриншот с сайта Research.Mail.ru

Первый сервис – это онлайн-панель. До появления Яндекс.Взгляд онлайн-панель Research.Mail.ru (по данным Mail.ru) была крупнейшей онлайн-панелью в России и странах СНГ (оценка проводилась на основе базы данных зарегистрированных пользователей, согласившихся принимать участие в опросах за материальное вознаграждение).

Онлайн-панель формируется в несколько этапов: сначала происходит рекрутинг респондентов, затем панелисты проходят регистрацию, которая заключается в предоставлении базовой социально-демографической информации о себе и своих потребительских привычках. Предоставленная информация понадобится для целевого подбора аудитории в зависимости от задач исследования (например, автовладельцы). По итогам всех исследований собранная информация о панелисте сохраняется.

Яндекс.Взгляд не предполагает какой-либо регистрации пользователей. Базой респондентов будут служить все пользователи сервисов Яндекса, а также партнерских сетей Яндекса. Отбор респондентов с определенными характеристиками будет проходить на основе анализа поведения пользователей в сети. Помимо базовых социально-демографических характеристик в подборе респондентов могут помочь другие сервисы Яндекса, с которыми будет осуществлена интеграция. Так, возможно будет создать определенный сегмент в Яндекс.Аудиториях (от 1 млн человек), наделив его необходимыми характеристиками и запустить опрос на этот сегмент.

Скриншот с сайта Яндекс.Взгляд

Охват всех проектов Яндекса составил 31812,1 тыс человек, Mail.ru – 32647,6 тыс человек (по данным Mediascope, WEB-Index, GEO - Russia, June, All 12-64, 100+).

Как и у сервиса Яндекс.Взгляд цели онлайн-панели от Research.Mail.ru в целом схожи. Это:

поиск целевой аудитории,

оценка эффективности рекламных кампаний,

оценка потребительских предпочтений (востребованности) новых услуг, поиск новых ниш и рынков,

оценка реального и потенциального спроса,

оценка конкурентного положения.

Также Яндекс.Взгляд можно будет использовать как новую платформу для проведения онлайн-опросов своими силами. Проведение опроса самостоятельно будет бесплатным и позволит, например, оценить микроклимат в коллективе или программу обслуживания и лояльности.

Хотя на данный момент сервис Яндекса и не запущен, Яндекс.Взгляд обещает проведение онлайн-опросов от 7 тыс рублей, в то время как минимальная стоимость самого простого анкетирования у Research.Mail.ru составит 25 тыс рублей.

Стоимость опроса на рынке зависит:

от «сложности» аудитории (сравните, например, «все подряд с минимальными базовыми соц-дем характеристиками» или «респонденты, обладающие определенным признаком (владельцы собак и кошек)»),

от сложности анкеты и ее длительности.

В то время как Research.Mail.ru предлагает создание нестандартных опросов длительностью более 20 минут, Яндекс.Взгляд предлагает сосредоточиться на анкетах длительностью не более 5 минут с несложными и ясными формулировками вопросов, мотивируя это тем, что на более сложных анкетах конверсия в заполненные анкеты будет падать. На основе этого видения формируется и ценообразование – Яндекс.Взгляд планирует брать за заполненную анкету 70 рублей, а стоимость заполненной анкеты у Research.Mail.ru может варьироваться от 70 рублей до более, чем 200 рублей.

Второй сервис – обогащение данных. Данные, полученные в ходе онлайн-опроса на Research.Mail.ru, могут быть «обогащены» данными из интернета (например, обезличенными данными о пользователях сервисов Mail.ru), данными заказчика из его CRM-системы, данными об офф-лайн поведении (психотипические, потребительские, поведенческие профили респондентов).

Все вместе эти данные могут быть объединены и использованы в качестве обучающей выборки для алгоритмов Machine Learning.

Это может помочь в решении следующих задач:

повышение эффективности рекламной коммуникации online и offline,

повышение объема и скорости продаж,

повышение лояльности клиентов,

персонификация клиентского сервиса,

оптимизация продаж и производства.

Если на данный момент доли сервисов в проекте Research.Mail примерно одинаковы, то в планах у проекта доведение уже в следующем году доли сервиса с большими данными до 60%, а за 2018-2021 – до 70%.