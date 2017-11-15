«Теремок» готов заплатить 100 млн рублей за обращения «сударь» и «сударыня»

Российская сеть быстрого питания «Теремок» взяла на слабо американских конкурентов из McDonald's и предложила официально ввести в ресторанах обращение к покупателям «сударь» и «сударыня». Российская сеть даже готова заплатить McDonald's за введение этого правила 100 миллионов рублей, сообщает Lenta.ru.

Напомним, что не так давно руководство «Теремка» сообщило о том, что сеть бытсрого питания находится на грани закрытия. Основатель «Теремка» пожаловался на усиление конкуренции и рост арендных ставок, а также заявил о ставках, сделанных на 2018 год. По его словам, если рекламные кампании следующего года не оправдают ожиданиях, «Теремок» будет закрыт.

Вероятно, новая рекламная кампания бренда уже началась. И привлечь в неё «Теремок» решил одного из известнейших фастфудных брендов – McDonald's, предложив ему обращаться к своим клиентам не иначе, как «сударь» и «сударыня».

«Пришло время отдавать долги России и чтить наши традиции. Американизация культуры в нашей стране, в том числе благодаря McDonald's, давно вышла за все разумные рамки, и мы бьем тревогу», – говорится в письме основателя «Теремка» Михаила Гончарова президенту российского McDonald's Хамзату Хасбулатову.

Гончаров уверен, что введение дореволюционных обращений повысит культурный уровень россиян. «Надеюсь, вам не слабо», – заканчивается письмо основателя «Теремка».

Помимо этого, соответствующие обращения направлены российской сетью в Госдуму и правительство. В письме на имя вице-премьера Ольги Голодец предлагается ввести обращения «сударь» и «сударыня» в качестве официальных и обязательных для использования, как в устной речи, так и в письменных документах.

В то же время в американских представительствах сети «Теремок» дела обстоят не так плохо. В октябре о его работе в Нью-Йорке рассказал портал Business Insider. Отметили чистоту, похвалили ресторан за аутентичность и продвижение русской национальной кухни, а также за доступность цен – большинство блюд стоили не дороже 7$.