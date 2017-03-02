Акционер Russ Outdoor – французская JCDecaux отчиталась о своей работе в прошлом году



Фото: russoutdoor.ru

Выручка крупнейшего российского оператора наружной рекламы Russ Outdoor в прошлом году достигла $138 млн, следует из отчета французской JCDecaux, которая владеет 25% рекламной компании. За год выручка Russ Outdoor (в валюте) выросла на 9,5% - в 2015 году доходы российского outdoor-оператора, по данным JCDecaux, составляли $126 млн.

Показатели чистой прибыли отдельно по каждой аффилированной компании французский OOH-холдинг не раскрывает, однако в отчете указано, что от участия во всех таких компаниях JCDecaux заработала в 2016 году €95,2 млн ($100 млн) - на 17% больше, чем годом ранее. В 2015 году аффилированные структуры принесли французской компании €81,4 млн ($85,8 млн) прибыли. Её рост, отмечает JCDecaux, в большей степени связан с улучшением показателей Russ Outdoor и швейцарской рекламной сети APG|SGA. В ТОП-15 рекламных операторов, который составляет французский холдинг, российская компания занимает последнее место.

Накануне другой акционер Russ Outdoor – банк ВТБ - опубликовал свой годовой отчет по МСФО, где вновь снизил оценку бизнеса рекламного оператора: принадлежащие ему 26,43% компании (контролирует через голландскую Russ Out of Home B.V.) госбанк оценил в 2,2 млрд рублей по состоянию на конец 2016 года, что на 12% ниже, чем оценка по итогам 2015 года – 2,5 млрд рублей.

Кроме JCDecaux и ВТБ остальную часть Russ Outdoor контролирует бывший управляющий директор компании Максим Ткачев – ему принадлежит 20,72%, основатель «СТС Медиа» Питер Герви (21,85%) и входящий в совет директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Russ Outdoor, по данным самой компании, владеет в России рекламной сетью из 32 тыс. конструкций, установленных в 54 городах страны.