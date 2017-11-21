Аудитория сервисов продолжает расти благодаря вступившему в действие «закону о зеркалах»



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Выручка крупнейших онлайн-кинотеатров за три квартала уже обогнала их оборот за весь 2016 год. Ежемесячное число платящих пользователей онлайн-кинотеатров растет двузначными темпами. В 2018 году нарастить аудиторию онлайн-видеосервисов поможет вступивший в силу «закон о зеркалах», позволяющий в упрощенном порядке блокировать копии пиратских сайтов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчёты сервисов.

У ivi объем смотрения растет за счет Smart TV — сейчас на устройства приходится 63% показов. Оборот достиг 1,7 млрд руб. Это больше, чем за весь 2016 год. На доходы от рекламной модели приходится 37%, или 616,8 млн руб. Доходы от платящих пользователей превысили рекламную выручку в 2016 году, тогда их доли соотносились как 55% и 45%. Ежемесячное число платящих пользователей составляет около 500 тыс. зрителей, уточняют в ivi.

Объем доходов за девять месяцев превысил годовую выручку и у Megogo, говорит гендиректор сервиса Виктор Чеканов. Tvzavr рассчитывает увеличить оборот с 275 млн руб. в 2016 году до 500 млн руб. в 2017-м. Рекламная модель сильно превышает платную, за контент платят в среднем 15% пользователей, подсчитали в кинотеатре.

Рост популярности Smart TV в ivi объясняют удобством большого экрана, а большее время смотрения обеспечивается желанием пользователей включать длинный контент, то есть кино или сериалы. В ivi считают, что в 2018 году аудиторию онлайн-кинотеатров поможет увеличить вступивший в октябре в действие «закон о зеркалах».

«В настоящий момент, по нашим данным, регуляторами блокируется больше сайтов с нелегальным контентом, чем за весь предыдущий период действия антипиратского законодательства. Если раньше правообладателям требовалось для блокировки каждого пиратского сайта от шести до восьми месяцев, то сейчас каждое новое зеркало пиратского сайта блокируется в течение нескольких дней после обращения правообладателя»,— сообщают в ivi.