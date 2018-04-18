Самым динамичным видеосервисом стал tvzavr

Объем рынка легального онлайн-видео в России составил 11,6 млрд рублей по итогам 2017 года. Выручка интернет-кинотеатров выросла практически на 37%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Ранее J’son & Partners Consulting оценивало рынок в 15,89 млрд рублей, а его динамику — в 42%.

Максимальная доля просмотра видео остается за десктопами: на ПК и ноутбуки приходится 48%, на домашние экраны — 26%, на мобильные экраны — 26%. Для сбора данных агентство использовало информацию от компаний, отчетность по РСБУ и МСФО, системы статистики (GA, SimilarWeb, Webomer и другие), а также программы для измерения онлайн-видео TNS, ComScore и прочие открытые и закрытые источники.

Однако данные об объеме рынка нельзя назвать объективными, признают в Telecom Daily. «К сожалению, многие компании предоставляют некорректную информацию о своей деятельности, что сильно искажает реальные экономические показатели», — заявляет гендиректор агентства Кусков Денис. Telecom Daily поставило задачу пересчитать данные и привести показатели к единой системе координат. Для этого аналитики сравнивали финансовую информацию, представляемую компаниями, с их отчетами по РСБУ/МСФО.

Как отмечают эксперты, одни участники рынка, работающие по модели AVOD, показывают в рекламной выручке бюджеты, которые разместил на видеоресурсе рекламодатель, другие — средства, которые пришли на платформу. Следовательно, первые отражают выручку без вычета комиссии агентствам (она составляет порядка 40%), вторые — с ее вычетом. Часть компаний показывает выручку заметно большую, чем приходит к ним на счета российских компаний, тем самым реализуя перевод части средств на счета третьих лиц без уплаты налогов.

Согласно отчету, самыми прозрачными игроками являются tvzavr, «Ростелеком» и ivi. tvzavr также оказался самым динамичным сервисом: его доходы подскочили сразу на 108%. Годовая выручка онлайн-кинотеатра составила 550 млн рублей, причем доля рекламных доходов в выручке tvzavr увеличилась на 45%, а доходы от платного контента выросли в 3 раза.