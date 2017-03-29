Основную часть доходов компании принесла реклама



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Общая выручка медиахолдинга РБК в прошлом году выросла на 10%, до 5,58 млрд рублей, следует из неаудированной отчетности компании. За год показатель EBITDA возрос в 2 раза и составил 875 млн рублей. Этот результат в РБК называют «рекордным за последние 10 лет». Маржинальность по EBITDA увеличилась с 8,4 до 16%.

По словам гендиректора РБК Николая Молибога, «2016 год стал вторым годом подряд, когда холдинг показал положительную операционную прибыль». Она составила более 400 млн рублей.

Основная часть выручки медиахолдинга приходится на сегмент «В2С Информация и сервисы» - рекламные доходы от основных информационных площадок РБК: сайта, телеканала, газеты и журнала, а также тематических информационных проектов (РБК Недвижимость, РБК Спорт, РБК Стиль, Autonews). В прошлом году доходы по этому направлению увеличились на 7%, до 2,98 млрд рублей.

Вторым по уровню доходности сегментом компании стал «B2B инфрастурктура» - бизнес регистрации доменных имён и хостинга, объединенный в группу компаний Ru-center Group. В 2016 году он оказался самым растущим среди всех направлений компаний, его выручка увеличилась на 15%, до 2,06 млрд рублей.

Доходы от второстепенных активов (сайт знакомств LovePlanet и it-издание Cnews.ru) выросли на 13%, до 381 млн рублей. Выручка направления «Вдохновение от РБК» (премия под брендом холдинга) увеличилась на 11%, до 20 млн рублей.

Единственным сегментом бизнеса РБК, который в 2016 году сокращался, оказался «B2B информация и сервис», в который входят РБК Исследования, РБК Конференции, биржевой терминал QouteTerminal, а также информационно-аналитический ресурс для мониторинга публикаций СМИ Public.ru. За прошлый год выручка по этому направлению сократилась на 18%, до 127 млн рублей. Тем не менее, показатель EBITDA по этому сегменту вышел из отрицательной зоны и составил 13 млн рублей против -4 млн рублей в 2015 году, указано в отчёте.

«В начале 2015 года одной из основных целей бизнеса на ближайшие три года мы обозначили достижение 10–15% маржинальности по всей группе компаний, и нам удалось достичь ее на год раньше запланированного», - подытожил прошлогодние результаты работы РБК Николай Молибог.