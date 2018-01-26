Увеличились доходы не только легальных аудиовизуальных сервисов, но и пиратских площадок

В 2017 году общая выручка российской индустрии развлечений, по предварительной оценке, достигла 1,75 трлн рублей. Это на 2% больше, чем в 2016 году. Выросли практически все сегменты рынка, за исключением продаж физических носителей с аудио- и видеоконтентом, печатных СМИ и бытовой электроники, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства InterMedia.

Доходы от афишных мероприятий, в число которых входят концерты, шоу и спектакли, выросли с 82 до 91 млрд рублей. Выручка от «неафишных», то есть корпоративных, частных и государственных мероприятий, увеличилась с 23 до 25 млрд рублей.

Лучшую динамику среди сегментов индустрии развлечений показывают легальные видеосервисы: за год их доходы выросли на 20%, до 13,6 млрд рублей. Выручка легальных музыкальных сервисов выросла с 2,4 до 2,6 млрд рублей.

При этом в 2017 году росли доходы не только легальных аудиовизуальных сервисов, но и пиратских площадок. Так, оборот нелегальных аудиосервисов вырос с 2 до 2,1 млрд рублей. Выручка площадок с нелегальным видеоконтентом увеличилась с 2,6 до 2,8 млрд рублей. Эксперты связывают такой рост с развитием доступа в интернет: прирост новых абонентов у операторов наблюдается в первую очередь в младших возрастных категориях, крайне активно потребляющих творческий контент.

Продолжают снижаться продажи физических носителей: так, доходы от носителей с музыкальным контентом составили 660 млн рублей против 682 млн в 2016 году. Продажи носителей с видеоконтентом опустились с 500 млн до 440 млн рублей. Также снизились продажи электронного оборудования — с 611,2 до 575,2 млрд рублей.