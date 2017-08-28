Первая леди Франции рассказала историю своей любви с нынешним президентом страны



Соцсети

Номер журнала Elle с эксклюзивным интервью супруги президента Франции Бриджит Макрон и ее фото на обложке побил 10-летний рекорд продаж, сообщает Le Journal du Dimanche.

Номер вышел 18 августа, за 10 дней продаж по всему миру реализовано уже более 530 тысяч экземпляров, в интернете беседу с первой леди прочитали более 30 млн человек.

В интервью Бриджит Макрон поделилась историей своей любви с нынешним президентом Франции, о первых днях в Елисейском дворце. Кроме того, она сообщила о том, как живёт первая леди Франции, и заявила, что все ее действия сводятся к тому, чтобы помогать своему супругу.

Издание также сообщает, что номер с Бриджит Макрон имел успех не только во Франции, но и в других странах, в особенности в США и Германии.