В ходе конкурса была выбрана концепция бренда парка в Казани

Всероссийский конкурс на разработку бренда центрального парка Казани «Черное Озеро» проходил при поддержке и по инициативе Правительства Республики Татарстан. Конкурс проходил в несколько этапов, всего в нём приняли участие 97 компаний из 10 городов России. В итоге разработкой нового «лица» парка займется брендинговое агентство SUPERMARKET. Авторы концепции рассказали Sostav, как родилась победная идея и чего ждать от её реализации.

Главной задачей было создать бренд, близкий и понятный жителям Казани. В качестве инструментария были использованы кабинетное исследование, глубинные интервью, фокус-группы, опросы целевой аудитории.





Александр Вагин, кандидат экономических наук, член Совета АБКР, директор брендингового агентства SUPERMARKET

В тендерах мы участвуем редко, но этот проект показался особенным с самого начала, – рассказал Александр Вагин, кандидат экономических наук, член Совета АБКР, директор брендингового агентства SUPERMARKET. – По словам жюри, мы – единственные участники, которые подготовили маркетинговую основу проекта. Это тот принцип, который мы используем в работе много лет, в котором абсолютно уверены. Маркетинг позволяет нам не искать решение вслепую, на уровне эмоций, а получить точную информацию, каким должен быть успешный проект.

В результате были выявлены главные атрибуты бренда парка «Черное Озеро»: арка влюблённых и само озеро, ставшие фундаментом концепции. Развивая данное направление графически, родилась идея отражения и симметрии, которая легла в основу логотипа, представляющего собой отражение арки в водной глади, и айдентики бренда, основанной на традиционных татарских узорах в современной интерпретации.

Жюри также оценило решение с использование зеркальных надписей-головоломок, которые можно прочесть двумя способами: с помощью обычного приложения или первого приложения, которое не нужно скачивать. Достаточно приложить смартфон ко лбу экраном вниз по типу козырька. Эта игра, по словам Александра Вагина, позволяет парку общаться с посетителями, рассказывать нечто новое и интересное. Неслучайно метафора бренда: «Загляни в Черное Озеро, и ты откроешь что-то новое».

«На мой взгляд, бренд получился яркий, индивидуальный и максимально полно отражающий характер и концепцию парка. Уверен, «Черное Озеро» имеет все шансы превратиться в достопримечательность федерального масштаба, знаковое место для казанцев и гостей города» – резюмировал Вагин.

Андрей Кожанов, член жюри конкурса, директор Высшей школы брендинга, куратор магистратуры «Бренд-стратегия», творческий директор и основатель брендингового агентства Front:Design

С организаторами конкурса уже доводилось работать, не раз привлекали в качестве эксперта. Подобные конкурсы приносят хороший результат и, что немаловажно, они открыты и прозрачны, поэтому решение дается легко. На мой взгляд, ключевой момент по организации – это качественная проработка задания на первых этапах.



Что касается работы SUPERMARKET, была разработана действительно крутая метафора бренда. Идею отражения можно успешно развивать в коммуникациях. В графике хотелось бы уменьшить национальную татарскую составляющую. Маркетинговая основа проекта была проработана очень глубоко, это плюс, но для презентации её необходимо было её сократить. Учитывая разную специализацию в составе жюри, это усложняло восприятие информации. В целом уровень проекта довольно высокий.

Татьяна Шашлова, CEO RADAR Advertising

Размеры «озера» в парке – 30 на 120 метров, размеры самого парка примерно 670 на 70 метров. 0,047 га. Размеры Парка Горького в Москве – 120 гектар.



Насколько нужен брендинг парка, если самого парка почти нет? Тут многое, конечно, зависит от правительства республики и инвесторов. Для какого количества жителей и гостей Казани делается этот проект? Если так мельчить с брендингом, то можно стать героем анекдота «так и до мышей дойдем».



Что касается самой работы.



Инсайты «озеро» и «арка» – понятны и очевидны. Неочевидная необходимость модульности логотипа. Отношение ко всему остальному можно сформулировать как «где-то уже видела». Такая творческая переработка современных тенденций.



Не очень нравится вольное инверсирование на разных материалах ­– чёрный и белый фон формируют у меня совершенно разное восприятие. Не очень нравится, что везде эта пиктограмма-инструкция со смартфоном. Люди не настолько тупые, чтобы не понять перевернутый текст. Смущает, что логотип присутствует не на всех маркетинговых материалах.





Владимир Жолобов, директор Z&G. Branding

Попытка открыть тайну отражения – занимательная задача. Двойственности природы зеркал, дуализм явления – то, что всегда притягивало взгляды. Идея с игрой «в отражения» интересная, сейчас главное донести ее до обычных посетителей парка, иначе они могут принять это за странную ошибку при печати. Выбор основного цвета, продиктованный названием, необычен для этой сферы. Обычно парки и места отдыха предпочитают использовать яркие цвета, но такая концепция выделяется из-за своей необычности. В дизайне используются национальные мотивы, особенно для расстановки цветовых акцентов - это позволяет передать местный колорит и сохранить характер парка.

Олег Павлов, директор брендингового агентства Pavlov`s design

Отличная идея – отражение! Нравится, что здесь есть узнаваемый стиль, а не только логотип. Логотип, по большому счёту, и не нужен в большинстве коммуникаций, когда речь идёт о стиле парка. Классные плакаты. В такой парк хочется идти и начать предложенную игру в отражения. В этой идее я вижу огромный потенциал для дальнейшего развития, как в айдентике, так и в оформлении среды. Ведь парк – это определенная территория, поэтому внедрять идею отражения необходимо и в дизайн пространства тоже. В рамках этой концепции можно похулиганить и навыдумывать множество прикольных мест в парке, перевёрнутые детские площадки, например. Получится некая игра в зазеркалье.



Но я, наверное, забегаю вперёд. Уверен, разработчики справятся с этим без каких-либо трудностей. Однако есть и ложка дёгтя. При всей такой красивой и яркой картинке абсолютно невзрачно выглядит навигация. Она как будто не отсюда. Такая навигация может быть в любом парке, и это плохо. Здесь ожидается что-то, более отражающее идею. Ведь в навигации важную роль играет и носитель, на котором размещена информация о направлении движения и тому подобному.

Екатерина Воронина, арт-директор по брендингу Charsky studio (автор фирменного стиля МУЗЕОНа и Измайловского парка)