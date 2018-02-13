Наиболее массовый охват в нашей стране имеют «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram

Около 45% россиян пользуются соцсетями ежедневно, а 62% – хотя бы раз в неделю. 50% граждан РФ зарегистрированы в социальных сетях и только 10% не имеют ни одного аккаунта, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Чаще всего социальные сети используют респонденты в возрасте от 18 до 24 лет – 91%. Среди россиян от 25 до 34 лет этот показатель составляет 69%, а старше 60 лет – всего 15%.

38% россиян пользуются интернетом не менее четырех часов в день, каждый десятый заходит в сеть раз в неделю, 4% опрошенных – лишь несколько раз в месяц. Полностью исключены из социальных медиа 20% опрошенных, из-за того, что не имеют доступа в интернет.

«Наиболее массовый охват в нашей стране, по данным опроса, имеет сеть «ВКонтакте» – среди всех опрошенных о ее ежедневном посещении сказали 28%, второе место занимают «Одноклассники» (19%), третье – Instagram (14%); доля ежедневной аудитории Google+ 7%, по 4% набрали Facebook и «Мой мир», по 1% у Twitter и «Живого журнала», – сообщается в исследовании.

При этом молодые пользователи предпочитают «ВКонтакте» (40% пользователей 25–34 лет) и Instagram (38% пользователей от 18 до 24 лет и 37% – от 25 до 34 лет). Большая часть аудитории Facebook старше – от 35 до 44 лет (28%) и от 45 до 59 (26%).

Опрос в формате телефонного интервью проводился в декабре 2017 года. В нем приняли участие 2,4 тыс. респондентов старше 18 лет.