Тема - интеграция ТВ и интернета

Приглашаем принять участие во втором семинаре Академии НАТ

В рамках Академии НАТ 23 мая в гостинице Novotel Moscow Centre состоится второй обучающий семинар для топ-менеджеров региональных телекомпаний. Главные темы семинара связаны с конвергенцией ТВ и интернета и авторскими правами. Основными спикерами панели «Совместные продажи проектов для ТВ и интернета» станут Оксана Зайцева («Зелдис-Фарма»), Каролина Соколова (ГПМ РТВ). Также будет организована большая дискуссионная панель с обзором западных кейсов. Стоимость участия в семинаре – 9000 руб. Для членов НАТ - бесплатно.

С предложениями и вопросами по программе можно обращаться к заместителю генерального директора НАТ Регине Юркиной, ry@nat.ru. Тел. (495) 651 0834.

Зарегистрироваться можно по ссылке:http://ftp.nat.ru/Academy/