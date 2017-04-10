Пост глобального CEO займет нынешний глава польского бизнеса компании



Иллюстрация depositphotos

Руководитель алкогольного холдинга Roust Грант Уинтертон с 1 мая покидает компанию. Новым глобальным СЕО станет нынешний глава польского бизнеса холдинга Монзер Елабраши, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо его основного владельца Рустама Тарико, адресованное сотрудникам компании. В письме отмечается, что решение уйти со своего поста Грант Уинтертон принял сам. В пресс-службе компании подтвердили факт предстоящего кадрового изменения.

Грант Уинтертон в разное время руководил российским подразделением Coca-Cola Company, был директором по маркетингу и продажам «Вимм-Билль-Данна» и генеральным менеджером «Red Bull Россия». В 2012 году возглавил российский офис алкогольного холдинга CEDC. После того как в 2013 году владельцем CEDC стал Рустам Тарико, Уинтертон получил пост глобального CEO всего его алкогольного бизнеса, объединенного в холдинг Roust.

Продажи Roust в России в 2016 году сократились на 19,5%. Общие продажи за этот же год выросли на 7%. Рост обусловлен, в том числе, и польским подразделением, где продажи прибавились на 13,8%. Успехи в Польше в компании связывают с деятельностью Монзера Елабраши. С 2013 года он увеличил долю компании на водочном рынке с 22,7% до 43,8%, продажи выросли с 8 млн до 13,5 млн дал.

До прихода в CEDC в 2013 году Монзер Елабраши занимал руководящие позиции в Coca-Cola Company, Coca-Cola Hellenic, Red Bull и Henkel.