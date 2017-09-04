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Банк ВТБ24 и агентство Y&R Moscow запустили новую рекламную кампанию «Простые истины», посвященную новому продукту банка — Мультикарте.
Задача проекта – просто и понятно рассказать людям о новом и удобном продукте банка, сократив при этом дистанцию между героями роликов и зрителем. Исходя из этого, новая рекламная кампания, разработанная агентством Y&R Moscow, получила название «Простые истины»,
«Простые истины» — продолжение коммуникационной платформы «Честный разговор о деньгах», в рамках которой строилась реклама банка последние два года. Главным лицом кампании снова стал актер Владимир Машков вместе со своей дочерью Марией.
Кампания состоит из двух мини-фильмов, снятых в жанре магического реализма: герои существуют в условном пространстве и времени и ведут ментальный диалог. Мудрость поколений легко и естественно передается через разговор отца и дочери.
Кампания «Простые истины» пройдет по всем федеральным каналам.
Клиент:
ВТБ 24 (ПАО)
Кожокин Михаил Михайлович — заместитель президента — председателя правления ВТБ 24 (ПАО)
Хохлова Зинаида Михайловна — вице-президент, директор департамента маркетинга ВТБ 24 (ПАО)
Исмаилова Ирина — начальник управления маркетинговых коммуникаций департамента маркетинга ВТБ 24 (ПАО)
Стерлигова Елена — начальник отдела ATL-коммуникаций и продвижения бренда, департамент маркетинга ВТБ 24 (ПАО)
Состав творческой группы:
Y&R Moscow
Романенко Наталья — СЕО
Костюченко Роман – Head of Strategy
Быстрова Наталия — Creative Group Head
Пахомова Александра — Creative Group Head
Емельянова Наталья — Account Director
Машинистов Евгений — Head of TV production
Чахирева Елизавета — Junior Producer
Production — студия Profilm
Герасимов Михаил — General Producer
Шепелева Олеся — Executive Producer
Дубинин Андрей — Producer
Свеженец Максим — Producer’s Assistant
Bruns Andreas — Director
Верейкина Людмила — 1st AD
Drescher Simon — DOP