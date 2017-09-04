Агентство Y&R Moscow разработало рекламную кампанию, посвященную новому продукту банка — Мультикарте



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Банк ВТБ24 и агентство Y&R Moscow запустили новую рекламную кампанию «Простые истины», посвященную новому продукту банка — Мультикарте.

Задача проекта – просто и понятно рассказать людям о новом и удобном продукте банка, сократив при этом дистанцию между героями роликов и зрителем. Исходя из этого, новая рекламная кампания, разработанная агентством Y&R Moscow, получила название «Простые истины»,

«Простые истины» — продолжение коммуникационной платформы «Честный разговор о деньгах», в рамках которой строилась реклама банка последние два года. Главным лицом кампании снова стал актер Владимир Машков вместе со своей дочерью Марией.

Кампания состоит из двух мини-фильмов, снятых в жанре магического реализма: герои существуют в условном пространстве и времени и ведут ментальный диалог. Мудрость поколений легко и естественно передается через разговор отца и дочери.

Кампания «Простые истины» пройдет по всем федеральным каналам.

Клиент:

ВТБ 24 (ПАО)

Кожокин Михаил Михайлович — заместитель президента — председателя правления ВТБ 24 (ПАО)

Хохлова Зинаида Михайловна — вице-президент, директор департамента маркетинга ВТБ 24 (ПАО)

Исмаилова Ирина — начальник управления маркетинговых коммуникаций департамента маркетинга ВТБ 24 (ПАО)

Стерлигова Елена — начальник отдела ATL-коммуникаций и продвижения бренда, департамент маркетинга ВТБ 24 (ПАО)

Состав творческой группы:

Y&R Moscow

Романенко Наталья — СЕО

Костюченко Роман – Head of Strategy

Быстрова Наталия — Creative Group Head

Пахомова Александра — Creative Group Head

Емельянова Наталья — Account Director

Машинистов Евгений — Head of TV production

Чахирева Елизавета — Junior Producer

Production — студия Profilm

Герасимов Михаил — General Producer

Шепелева Олеся — Executive Producer

Дубинин Андрей — Producer

Свеженец Максим — Producer’s Assistant

Bruns Andreas — Director

Верейкина Людмила — 1st AD

Drescher Simon — DOP