Сумма сделки по продаже 16,62% акций сети составила 4,6 млрд рублей

ВТБ в феврале текущего года продал 16,62% акций Burger King Russia за 4,6 миллиарда рублей, тем самым закрыв сделку, заключенную в 2017 году, следует из отчетности банка за первый квартал 2018 года.

«В феврале 2018 года группа продала 16,62% акций Burger King Russia, классифицированные как актив для продажи, не связанной стороне за 4,6 миллиарда рублей, без признания прибыли или убытка», — говорится в материалах ВТБ.

На начало 2016 года банку принадлежало 36,6% Burger King Russia. В прошлом году ВТБ достиг договоренности о продаже доли в 16,62% акций, но данная сделка не была закрыта в 2017 году.

После продажи акций у ВТБ осталось еще 19,98% акций компании. Доли других акционеров — структуры американской Restaurant Brands International (владелец бренда Burger King), а также Gladerom Investment Ltd