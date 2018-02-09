20 февраля в Москве состоится встреча Бизнес-клуба ИД «КоммерсантЪ» – «Актуальные инвестиции в эпоху цифровой экономики». Мероприятие пройдет в рамках международного конгресса Блокчейн.рф 2018.
На одной дискуссионной площадке соберутся порядка 100 представителей ведущих инвестиционных, управляющих, страховых компаний и банков, финансовых директоров корпораций, авторитетных экспертов, известных экономистов, среди которых: Олег Солнцев, Андрей Клепач, Андрей Яковлев, Евсей Гурвич, Сергей Дробышевский и другие.
Участники Бизнес-клуба обсудят актуальные темы экономики и бизнеса, связанные с популярными направлениями инвестиций:
- Криптовалюта и ICO
- Товарные активы
- Инструменты фондового и срочного рынков
- Инвестиции в стартапы
- Инвестиции в коммерческую недвижимость
- Использование Big Data и технологии блокчейн при разработке новых продуктов и сервисов
- И другие
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