На одной дискуссионной площадке соберутся порядка 100 представителей ведущих инвестиционных, управляющих, страховых компаний и банков

20 февраля в Москве состоится встреча Бизнес-клуба ИД «КоммерсантЪ» – «Актуальные инвестиции в эпоху цифровой экономики». Мероприятие пройдет в рамках международного конгресса Блокчейн.рф 2018.

На одной дискуссионной площадке соберутся порядка 100 представителей ведущих инвестиционных, управляющих, страховых компаний и банков, финансовых директоров корпораций, авторитетных экспертов, известных экономистов, среди которых: Олег Солнцев, Андрей Клепач, Андрей Яковлев, Евсей Гурвич, Сергей Дробышевский и другие.

Участники Бизнес-клуба обсудят актуальные темы экономики и бизнеса, связанные с популярными направлениями инвестиций:

Криптовалюта и ICO

Товарные активы

Инструменты фондового и срочного рынков

Инвестиции в стартапы

Инвестиции в коммерческую недвижимость

Использование Big Data и технологии блокчейн при разработке новых продуктов и сервисов

И другие

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