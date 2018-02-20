Система идентифицирует входящего в отделение клиента, что позволит оператору заранее подготовиться к его обслуживанию

«Почта России» до конца 2018 года может начать тестирование технологии распознавания лиц для автоматической идентификации посетителей при входе в отделения, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора почтового оператора Николая Подгузова.

Идентификация пользователей позволит почтовому оператору подготовиться к работе с клиентом еще в тот момент, когда он будет заходить в отделение. «Почта России» технологически готова к распознаванию лиц в отделениях, система будет опробована в ряде отделений до конца года, а пилотный проект может быть запущен в Москве.

«Такая подготовка позволит не требовать с клиента дополнительных документов, а сразу спрогнозировать, хочет ли он получить посылку, отправить ее или, например, получить пенсию. Внедрение такого механизма поможет увеличить скорость обслуживания и повысить качество», – сообщил Подгузов.

Напомним, единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото уже начали тестировать российские банки: в проекте участвует 12 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и Почта-банк.