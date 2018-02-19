В проекте участвует 12 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Почта-банк, Райффайзенбанк и др.

С начала июля «Ростелеком» запустит Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото. Российские банки уже начали её тестирование: в проекте участвует 12 банков, среди которых Сбербанк и ВТБ, сообщает RNS со ссылкой на вице-президента по развитию бизнеса «Ростелекома» Александра Айвазова.

Единая биометрическая система использует фотоизображение и голос клиента. Предполагается, что клиент будет очно сдавать в банк свои биометрические данные, после чего сможет получать услуги в любом банке дистанционно. С помощью платформы клиенты банков смогут обслуживаться дистанционно, получая на первом этапе такие услуги как открытие счета, кредит и перевод средств.

Это первая рабочая версия платформы от «Ростелекома». Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска, будет сформирован Банком России. Известно, что сейчас в проекте принимают участие Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Почта-банк, Райффайзенбанк, «Ак Барс», СКБ-банк, Тинькофф-банк и «Хоум Кредит».

«В качестве первого этапа мы с коллегами выбрали финансовую индустрию. Банковская индустрия находится на достаточно высоком технологическом уровне. Мы с ассоциацией «Финтех» и ЦБ организовали первый важный трек по подключению к Единой биометрической системе, около 12 банков для пилотирования технологии», – сообщил Айвазов.

В дальнейшем Единая биометрическая система может применяться в здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, а также для получения государственных и муниципальных услуг, отметил Айвазов.