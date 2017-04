Участие в фестивале примут молодые режиссеры, видеооператоры, дизайнеры, художники и фотографы



Иллюстрация

27 апреля в Москве состоится Всероссийский конкурс социальной рекламы #ИскусствоЖить (организатор – федеральный проект МГЕР «МедиаГвардия»). Участие в фестивале примут молодые режиссеры, видеооператоры, дизайнеры, художники и фотографы нашей страны. Авторы лучших работ выступят перед членами жюри и зрителями в финале конкурса.

Фестиваль социальной рекламы #ИскусствоЖить ставит своей целью создание открытой площадки, в рамках которой представители молодого поколения смогут выразить свое мнение на заявленную тему и привнести новые идеи в решение наиболее актуальных социальных проблем.

«Идея проведения Фестиваля пришла не случайно. В ходе проведения многочисленных мониторингов проекта «МедиаГвардия» мы пришли к выводу, что в Сети катастрофически не хватает интересного профилактического контента. Мы определили 3 основные номинации (видео, фото, дизайн и художественные работы), однако мы открыты к предложениям и будем рады любым проявлениям творческой мысли», - прокомментировала руководитель федерального проекта МГЕР «МедиаГвардия», член Координационного Совета МГЕР Анна Рогачева.

Финалисты в номинации «Видео» смогут представить свои работы на Международном фестивале короткометражного кино и анимации «Видение», пройти стажировку на телеканале РЕН ТВ, а авторы лучших работ в номинациях «Фото» и «Дизайн и художественные работы» получат возможность бесплатного размещения на улицах ряда крупных городов РФ.

Также авторы лучших работ смогут показать свое творчество «Ассоциации коммуникационных агентств России», которая объединяет более 200 ведущих участников рынка коммерческих коммуникаций РФ. Члены Ассоциации предоставляют услуги в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций, включая разработку и создание продуктов рекламного творчества. Финалисты конкурса примут участие в рабочей группе по разработке инициативы по совершенствованию системы размещения социальной рекламы в российских регионах.

Участие в конкурсе предоставит уникальную возможность пообщаться с ведущими специалистами в области рекламы, дизайна, фото и видео, получить обратную связь от преподавателей лучших вузов страны. В состав жюри входят: Анатолий Ясинский (креативный директор агентства Keep It Simple), Ирина Тушевская (преподаватель Академии Н.С. Михалкова), Юрий Дегтярев (основатель продакшн-студии My Duck's Vision и «Спасибо, Ева!»), Виталий Подвицкий (иллюстратор МИА «Россия сегодня» и Sputnik), Дмитрий Якунин (исполнительный директор молодежного центра союза кинематографистов) и многие другие.