В борьбе за сохранность сведений Энтони Скарамуччи не собирается делать исключений



Screenshot

Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в интервью телеканалу CBS заявил, что будет увольнять подчиненных за «утечку» информации в СМИ.

«Всех уволю! Либо прекратятся утечки, либо всех уволят… У меня есть полномочия от президента поступить таким образом», - сообщил Скарамуччи. Он готов принять жесткие меры в отношении сотрудников отдела, которые передают СМИ сведения, не предназначенные для обнародования.

Он так же добавил, что Белый дом ожидают культурные изменения: теперь для борьбы с отрицательной информацией будут использованы социальные сети и коммуникативные возможности президента США Дональда Трампа.

Напомним, в СМИ произошла утечка информации о контактах Дональда Трампа с Россией. После скандала американский телеканал CNN ввел новые правила публикации материалов, связанных с Россией.