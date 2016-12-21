Военный парад и проекты "Первого канала" смотрят все телезрители в России



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Телевидение продолжает сохранять за собой статус самого охватного медиа в России. По предварительным итогам 2016 года, которые подвел телеизмеритель Mediascope (ранее компания работала под брендом TNS Russia), ТВ в стране смотрят практически всё население. С увеличением возраста аудитории растет время просмотра телевидения и охват среди каждой категории зрителей. Однако, несмотря на разницу в контентных предпочтениях, всех телезрителей страны объединяют трансляции военного парада и проекты "Первого канала".

Пиплметровая панель Mediascope измеряет телесмотрение среди всего российского населения в возрасте от 4 лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек. На данный момент в число респондентов основного исследования компании - TV Index, включено 5,4 тыс. домохозяйств из 77 российских городов. С 2017 года Mediascope будет исследовать российских телезрителей уже в статусе уполномоченной организации – в середине декабря комиссия при Роскомнадзоре выбрала компанию единственным уполномоченным телеизмерителем в стране.

Телевидение в России в 2016 году хотя бы раз в месяц смотрело 99% населения, подсчитали в Medisacope. По данным компании (на 12 декабря), ТВ в стране ежедневно смотрит 70% населения, а недельный охват этого медиа составляет 91%.

За последние 4 года среднее время просмотра телевидения среди российского населения увеличилось на 9 минут, до 4 часов и 7 минут в сутки, следует из данных Mediascope. Этот рост обеспечен за счет значительного увеличения времени просмотра ТВ населением старше 55 лет: с 2012 года данная категория населения стала смотреть телевизор на 34 минуты больше, всего – 6 часов и 14 минут. Лишь на 2 минуты возросла за это время продолжительность телесмотрения среди людей в возрасте от 35 до 54 лет (так называемое поколение "X"), до 4 часов 18 минут. Остальные категории – от 4 до 17 лет (поколение "Z") и от 18 до 34 (поколение "Y") сократили свое пребывание у телеэкранов на 7 минут, до 2 часов 11 минут и 2 часов 36 минут соответственно.

Телерацион

Несмотря на несколько сотен телеканалов в России, внимание практически 94% телезрителей в стране приковано к ТОП-50 каналов, большинство из которых принадлежат крупнейшим российским медиахолдингам – "Первому каналу", ВГТРК, "Газпром-медиа" и "Национальной медиа группе". При этом более 34% аудитории приходится на первую "тройку" каналов – "Первый канал", "Россия 1" и "НТВ". Вместе с еще 7 каналами (ТНТ, ТВ-3, СТС, Домашним, Рен ТВ, Пятым каналом и ТВ Центром) образуется ТОП-10, который занимает долю порядка 66% аудитории российских телезрителей.

Однако, выбор телеканалов разными группами населения неоднороден. Так, к примеру, доля первой "тройки" в медиарационе зрителей неуклонно растет с увеличением их возраста. Если в структуре телесмотрения группы от 4 до 17 лет эти каналы занимают только 12%, от 18 до 34 лет – 22%, от 35 до 54 лет – 31%, то у населения старшего возраста (от 55 лет) этот показатель составляет уже 47%, практически половину времени пребыания у телевизора.

Вместе с увеличением возраста телезрителей сокращается и время просмотра каналов крупных телесетей и тематических телеканалов. Наибольшую долю они занимают у поколения Z: 67% времени просмотра приходится на каналы крупных сетей и 21% - на тематические каналы. У поколения Y, так называемых миллениалов, доля сетевых каналов занимает 63% просмотра, нишевых – 14%. Группа от 35 до 54 лет смотрит телеканалы крупных сетей 54% своего времени у экранов, а "тематику" – 13%. Наконец, меньше всего сетевых и кабельных каналов в картине медиапотребления у зрителей старше 55 лет – 41% и 10% соответственно.

Суточный охват ТВ и количество каналов в день: от 4 до 17 лет – 57%, 5 каналов

от 18 до 34 лет – 58%, 6 каналов

от 45 до 54 лет – 76%, 9 каналов

старше 55 лет – 83%, 9 каналов

Еще одна тенденция телесмотрения – это рост времени просмотра телеконтента на десктоп-устройствах по мере омоложения аудитории. В 2016 году телевидение на компьютере больше всего смотрела группа населения младшего возраста (от 4 до 17 лет) – всего около 21% таких зрителей ежемесячно. Среди населения в возрасте от 18 до 34 лет на десктопе ТВ просматривали более 15% отнесенных к данной категории. В группе от 35 до 54 лет ТВ на компьютере и ноутбуке смотрят чуть больше 10% телезрителей. Самый низкий показатель просмотра телевидения на ПК у телезрителей от 55 лет и выше – только 8% в категории.

Медийные скрепы страны

Несмотря на разницу в выборе телеконтента разными категориями российской аудитории, есть у неё и общие генеральные предпочтения. По данным Mediascope, который представил 3 главных ТВ-трансляции года, таким объединяющим телесобытием для зрителей всех возрастов стал военный парад на Красной площади. Первое место он занимает у старшей аудитории, от 55 лет. Для населения в возрасте от 35 до 54 лет и самой младшей группы (от 4 до 17 лет) парад занимает вторую строчку в персональном ТОП-3. Третье место в списке главных трансляций года военное шествие по главной площади страны получило среди зрителей от 18 до 34 лет.

Чуть менее эффективно зрителей объединил показ юбилейной игры КВН (в этом году клубу исполнилось 55 лет – ред.) – трансляция вошла в список трёх ключевых событий года у всех категорий зрителей, кроме младшей.

Однако охватить всех или большинство зрителей страны в 2016 году удалось не только единичным телесобытиям, но и постоянным ТВ-проектам. В этой категории контента парадом командовал проект Первого канала "Лучше всех!", показывающий российским зрителем таланты подрастающего поколения. Ему удалось войти в ТОП-3 регулярных проекта у всех возрастных групп аудитории. "Первому" удалось также "склеить" интересы поколений X и Y вторым сезоном телесериала "Мажор".

Стоит заметить, что отдельные трансляции и регулярные проекты "Первого канала" интересуют всех телезрителей в России. По данным Mediascope, в категории ТОП-3 трансляции канал получил полное доминирование среди всех групп аудитории, кроме населения от 4 до 17 лет (здесь он занимает лишь одну строчку с военным парадом), а в категории ТОП-3 регулярных проекта передачи "Первого канала" как минимум один раз появлялись среди всех категорий телезрителей.