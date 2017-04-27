Автоконцерн готов расстаться с люксовым брендом



Скриншот сайта ducati-russia.ru



Volkswagen может продать итальянского производителя мотоциклов Ducati. Автоконцерн начал реорганизацию после «дизельгейта» — скандала с занижением данных о выхлопах. Однако компании требуются средства, поэтому она рассматривает возможность продажи люксового бренда.

Volkswagen пытается снизить издержки, в том числе за счет сокращения рабочих мест на производстве легковых автомобилей. В приоритете компании — электромобили и мобильные сервисы, сообщает Reuters.

Проработать все возможные варианты поручено инвестиционной фирме Evercore. План действий включает и продажу Ducati, который был куплен Audi в 2012 году за 860 млн евро (935 млн долларов). Впрочем, окончательного решения о судьбе бренда не принято.

По оценкам источника агентства, годовая EBITDA Ducati составляет примерно 100 млн евро, а его стоимость может достигать 1,5 млрд евро. Аналогичный мультипликатор (х15) у компании Ferrari. Потенциальные покупатели готовы предложить VW такую цену, говорят источники. Не исключено, что бренд заинтересует китайских или индийских автопроизводителей.

Напомним, слухи о продаже ряда брендов, принадлежащих VW, появились в конце 2015 года. В качестве активов назывались MAN Diesel & Turbo, Bentley, Lamborghini и Ducati. Деньги должны были пойти на погашение кредита, который компания планировала взять для урегулирования скандала.