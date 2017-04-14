5 крупнейших брендов-рекламодателей примут участие в дискуссии на BEST CASES CONFERENCE

18 апреля АКАР объединит все рекламное сообщество страны в Deworkacy на самой креативной конференции - BEST CASES CONFERENCE. Только здесь вы сможете узнать ВСЕ о лучших проектах, подходах к разработке маркетинговых стратегий и оценке эффективности от первого лица!

На ВСС рекламная индустрия будет представлена в 360 градусов – о тонкостях работы расскажут главы рекламных агентств, директора по маркетингу крупнейших брендов-рекламодателей и лучшие специалисты медиа-индустрии. Одновременно в двух залах креаторы из ТОП-3 и ТОП-10 Рейтинга креативности АКАР вместе с клиентами будут представлять лучшие проекты 2016 года.

Рекламодатели также примут участие в отдельной дискуссионной панели «Важность креатива для брендов», где представители известных российских и международных компаний – Volkswagen PKW, PepsiCo, АО «САН ИнБев», Nestlé, Nike, – обсудят задачи брендов при создании рекламных кампаний, эффективность кейсов и метрики KPI, нюансы работы с агентствами и технологии, которые привлекают клиентов. Завершит дискуссию жаркий баттл «Бюджет VS Креатив», где станет известен ответ на главный вопрос: что важнее для создания ярких и, главное, эффективных проектов. Модератор панели: Петр Лидов-Петровский, PR-директор «Мегафон».

Также среди спикеров и гостей конференции такие бренды как:

Google Russia, «Вертекс», adidas Originals, S7 Airlines, divan.ru, Hasbro, «КАРАТ», «Билайн», «Ростелеком», РОШ, Viciunal Group (Vici), «Сбербанк», «Буше», UTair, «СТС Медиа», «Юлмарт», Lamoda, «Автоваз», «Транснефть – Медиа», «Декатлон», ПАО «Бинбанк», Oriflame, «Снежная Королева», DAB, Lenovo.

Подробная программа и билеты

Место проведения: Deworkacy, Берсеневская набережная, дом 6, стр.3 (вход со двора), 6 этаж.

Генеральный информационный партнер ВСС – холдинг РБК.

Генеральный индустриальный партнер ВСС – Sostav.ru