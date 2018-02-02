В коллекцию «Вежливые мишки» входит одежда, игрушки и сухпайки

Компания «Военторг», принадлежащая Министерству обороны России, запатентовала бренды, среди которых: «Вежливые мишки», «Русские идут» и «В армии вкусно».

Бренд «Вежливые мишки» уже представил каталог детской одежды. Кроме того, в эту коллекцию войдут игрушки и сладкие наборы, выполненные в виде военного сухпайка.

Бренд «В армии вкусно» будет представлен на самых разных объектах общественного питания Военторга: в армейских столовых, стационарных кафе, буфетах, на передвижных объектах, таких как автобуфеты, мобильные торговые точки, фудтраки.

В августе 2017 года «Военторг» через онлайн-площадки вышел на зарубежные рынки с коллекцией одежды «Армия России». Первый оригинальный магазин компании открылся 26 мая 2016 года напротив посольства США в Москве. По словам представителя компании, после его открытия было зафиксировано большое количество заказов от представителей разных стран, в том числе Европы.