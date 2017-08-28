Коллекцию одежды «Армия России» можно будет приобрести в интернет-магазинах

«Военторг» планирует выходить на зарубежные рынки с коллекцией одежды «Армия России» через онлайн-площадки, сообщает ТАСС.

По словам заместителя генерального директора компании Аркадия Телепнева, после открытия первого магазина «Армия Россия» в Москве было много запросов от представителей разных стран, в том числе Европы.

«За рубежом «Военторг» своими торговыми точками пока не представлен. Но на сегодня есть определенные мысли, как начать эту работу. В качестве первых шагов, вероятнее всего, будет сделана адаптация нашего интернет-магазина к запросам и требованиям наших иностранных покупателей, чтобы они могли удаленно делать покупки и получать товары с символикой армии России», - сообщил Телепнев.

Он подчеркнул, что дальше вопрос выхода на зарубежный рынок потребует более серьезной проработки. Говоря о дальнейшем развитии бренда, заместитель гендиректора рассказал, что продолжится использование батальных исторических сцен, «сирийская» коллекция и арктическая тема в одежде. В дальнейшем планируется использовать больше новых материалов и технологий при производстве.