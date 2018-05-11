Это будет единственный бренд черной икры в России, принадлежащий госкомпании

В российских магазинах вскоре появится осетровая икра «Столичная». Её выпуском по лицензии от ФКП «Союзплодоимпорт» займется недавно созданная компания ТД «Триумф-гурмэ», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Станислава Кауфмана, владельца агентства Kaufman, отвечающего за продвижение продукта.

«Это будет единственный бренд черной икры в России, принадлежащий госкомпании», — подчеркнул маркетолог.

ФКП «Союзплодоимпорт» принадлежат права на товарный знак «Столичная» и другие советские бренды в сфере алкоголя и продуктов питания. По словам гендиректора «Триумф-гурмэ» Игоря Нуждина, контракт по икре «Столичная» будет подписан на следующей неделе, все принципиальные договоренности достигнуты. Еще через неделю он ждет первую партию сырья для расфасовки продукта.

В рамках партнерства с Kaufman у компании кроме осетровой икры будет также белужья «Русские сезоны». Розничная цена первой составит 70−80 тыс. руб. за 1 кг, второй — 400−500 тыс. руб. за 1 кг.

Переговоры о листинге «Русских сезонов» и «Столичной» сейчас ведутся с ритейлерами «Глобус гурмэ», «Гастроном № 1», «Твой дом» и «Бахетле». В «Триумф-гурмэ» рассчитывают, что продажи икры под двумя марками в этом году составят 1,5 тонны, в последующем их планируется увеличивать на 10−15% в год.

Участники рынка подсчитали, что стоимость продукта будет 7−8 тыс. руб. за упаковку 100 г черной икры. Руководитель информагентства по рыболовству оценивает объем рынка черной икры в РФ в 2017 году примерно в 300 тонн. Исходя из средней цены продукции 35−40 тыс. руб. за 1 кг, оборот рынка достиг 10,5−12 млрд руб.

ФКП не впервые разрешает использовать водочный бренд «Столичная» для выпуска продуктов питания. В 2016 году предприятие заключило контракт с белорусской «Санта Бремор» на производство пресервов из сельди «Селедочка столичная». В «Союзплодоимпорте» уверяют, что продажи пресервов растут.

Что касается водки «Столичная», то в 2016 году, по данным Nielsen, марка занимала 19-е место среди продаваемых водок с долей рынка 1,1% в натуральном выражении. На начало 2018 года она не входила и в топ-40 с долей менее 0,5%. Эксперты связывают это с проблемами дистрибуторов бренда — компаний «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово».