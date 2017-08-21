Водка «Столичная» - главный напиток фильма «Взрывная блондинка»

В прокат вышел фильм «Взрывная блондинка», главную роль в котором исполнила Шарлиз Терон. Она легко устраняет врагов, ловко прыгает с балконов и много пьет. В течение фильма Шарлиз дважды заказывает водку «Столичная», а сам бренд появляется в кадре восемь раз.

У каждого суперагента должен быть любимый напиток. У Джеймса Бонда – яблочный мартини, у Лоррейн Бротон – водка «Столичная». Алкогольный бренд несколько раз появляется в боевике в компании роскошной блондинки Шарлиз Терон.

Как рассказала маркетинговая команда «Столичной», почти 18 месяцев назад они узнали, что создатели нового боевика ищут водку для героини Шарлиз Терон. Действия фильма разворачиваются в Берлине 1989 года, поэтому продюсеры искали бренд с мировым именем, который был популярен уже в то время. Выбор пал на «Столичную» - водка соответствует «дерзкому, оригинальному, смелому и стильному» духу фильма.

Дело не ограничилось появлением напитка на экране кинотеатров. Партнеры бренда - креативное агентство The Martin Agency, медиа агентство Horizon Media, а также Situation Interactive и Mio разработали мультиканальную кампанию.

«Это очень конкурентная категория», - рассказали в агентстве Horizon Media, - «В мире существует множество брендов водки, и очень важно выделиться и сделать нечто особенное. Вокруг нас море одинаковой водки, поэтому надо делать что-то новое – либо через креатив, либо через подобное партнерство. Любая оригинальная тактика позволит выделиться среди конкурентов».

«Наша глобальная цель – повысить узнаваемость марки, немного оживить бренд в современном мышлении. Этим партнерством мы хотели добиться этого, использовать весь потенциал фильма», - продолжили объяснять в агентстве, - «Оказалось, что мы можем использовать образ Шарлиз в роликах, мы поняли, что это огромная победа для нас».