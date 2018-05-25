Минфин не нашел денег на запуск программы продовольственной помощи малоимущему населению

Запуск программы продовольственной помощи малоимущему населению, который планировался на 2019 год, отложен на неопределенный срок. Минфин не поддержал проект, сославшись на отсутствие денег, сообщают «Известия».

Минпромторг не смог согласовать с Минфином финансирование своего проекта по внедрению продовольственных карточек. По оценкам Министерства промышленности и торговли, в год на адресную помощь малоимущим может потребоваться более 300 млрд рублей, исходя из того, что в программе может принять участие более 19 млн человек. Однако в Минфине заявили, что до 2021 года бюджетом не предусмотрены ассигнования на реализацию программы.

Министерству промышленности и торговли придется доработать «дорожную карту» для программы адресной помощи с учетом замечаний Минфина. Вероятно, количество малоимущих граждан, нуждающихся в поддержке, может быть резко сокращено. Только после одобрения со стороны Минфина ведомство сможет приступить к реализации программы.

Минпромторг предложил ввести систему продовольственных карточек для адресной помощи малоимущим ещё в 2014 году. Летом 2017 года Денис Мантуров говорил, что программа будет запущена не раньше второй половины 2018 года, позже ее запуск перенесли на 2019 год.