Запуск программы продовольственной помощи малоимущему населению, который планировался на 2019 год, отложен на неопределенный срок. Минфин не поддержал проект, сославшись на отсутствие денег, сообщают «Известия».
Минпромторг не смог согласовать с Минфином финансирование своего проекта по внедрению продовольственных карточек. По оценкам Министерства промышленности и торговли, в год на адресную помощь малоимущим может потребоваться более 300 млрд рублей, исходя из того, что в программе может принять участие более 19 млн человек. Однако в Минфине заявили, что до 2021 года бюджетом не предусмотрены ассигнования на реализацию программы.
Министерству промышленности и торговли придется доработать «дорожную карту» для программы адресной помощи с учетом замечаний Минфина. Вероятно, количество малоимущих граждан, нуждающихся в поддержке, может быть резко сокращено. Только после одобрения со стороны Минфина ведомство сможет приступить к реализации программы.
Минпромторг предложил ввести систему продовольственных карточек для адресной помощи малоимущим ещё в 2014 году. Летом 2017 года Денис Мантуров говорил, что программа будет запущена не раньше второй половины 2018 года, позже ее запуск перенесли на 2019 год.