С помощью них малоимущие граждане смогут приобретать определенные категории произведенных в РФ продуктов

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минпромторг планирует запустить программу продовольственной помощи малоимущему населению в 2019 году, которая будет предоставляться в виде продовольственных карточек, сообщает RNS.

«Никто от этого не отказался, что касается сроков, мы очень надеемся, что это произойдет со следующего года», – сказал Мантуров.

Программа подразумевает, что на банковские карты малоимущих граждан будут поступать средства, которые можно тратить на продукты. Объем ежегодных выплат может составить около 10 тыс. рублей на человека в год. Граждане смогут приобрести определенные категории произведенных в России продуктов питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты. Алкоголь, табак и прочие «вредные» продукты в этот перечень не входят

Министерство предложило ввести систему продовольственных карточек для адресной помощи малоимущим ещё в 2014 году. Летом 2017 года Мантуров говорил, что программа будет запущена не раньше второй половины 2018 года.