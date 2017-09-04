Mitsubishi Outlander возобновляет продвижение в России совместно с агентством Contrapunto. Первый ролик новой кампании бренда стал своего рода интерпретацией сказки об аленьком цветочке.
Главный герой ТВ-ролика «За тридевять земель» отправляется в дальний путь за подарком для любимой дочери. Как и полагается в сказке, верхом на белом коне — Mitsubishi Outlander. Его не могут остановить ни дремучий лес, ни крутые горы, ни страшное чудище. И он привозит домой чудесный цветок.
По словам команды агентства, у этого цветка есть реальный прототип — триллиум, растущий на российском Дальнем Востоке. Триллиум выбрали не только из-за сказочного вида, но и по причине схожести с логотипом Mitsubishi.
«Mitsubishi Outlander – наша ключевая модель на Российском рынке, поэтому обновление коммуникационного подхода мы решили начать именно с этого автомобиля. Нам важно было не только показать красивые проезды автомобиля, мы хотели рассказать зрителям увлекательную историю и показать автомобиль в новом свете», - рассказал Илья Никоноров, директор по маркетингу и связям с общественностью Mitsubishi Motors.
Состав творческой группы
Mitsubishi (клиент):
Marketing and PR Director — Илья Никоноров
Head of Design — Алексей Осипов
Head of ATL & BTL — Елена Бурлакова
ATL Manager — Анна Лямина
Contrapunto (агентство):
Креативный директор — Юлиан Суетин
Руководитель креативной группы – Вячеслав Евсеев
Арт-директор — Александра Ильина
Focus Films (продакшн):
Режиссер — Юргей Боллмейер
Продюсер — Екатерина Жаворонкова
CEO — Ирина Силина