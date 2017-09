Ролик, снятый Contrapunto стал частью первой российской кампании бренда с 2015 года

Mitsubishi Outlander возобновляет продвижение в России совместно с агентством Contrapunto. Первый ролик новой кампании бренда стал своего рода интерпретацией сказки об аленьком цветочке.

Главный герой ТВ-ролика «За тридевять земель» отправляется в дальний путь за подарком для любимой дочери. Как и полагается в сказке, верхом на белом коне — Mitsubishi Outlander. Его не могут остановить ни дремучий лес, ни крутые горы, ни страшное чудище. И он привозит домой чудесный цветок.

По словам команды агентства, у этого цветка есть реальный прототип — триллиум, растущий на российском Дальнем Востоке. Триллиум выбрали не только из-за сказочного вида, но и по причине схожести с логотипом Mitsubishi.

«Mitsubishi Outlander – наша ключевая модель на Российском рынке, поэтому обновление коммуникационного подхода мы решили начать именно с этого автомобиля. Нам важно было не только показать красивые проезды автомобиля, мы хотели рассказать зрителям увлекательную историю и показать автомобиль в новом свете», - рассказал Илья Никоноров, директор по маркетингу и связям с общественностью Mitsubishi Motors.

Состав творческой группы

Mitsubishi (клиент):

Marketing and PR Director — Илья Никоноров

Head of Design — Алексей Осипов

Head of ATL & BTL — Елена Бурлакова

ATL Manager — Анна Лямина

Contrapunto (агентство):

Креативный директор — Юлиан Суетин

Руководитель креативной группы – Вячеслав Евсеев

Арт-директор — Александра Ильина

Focus Films (продакшн):

Режиссер — Юргей Боллмейер

Продюсер — Екатерина Жаворонкова

CEO — Ирина Силина