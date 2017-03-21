Налог с продаж в России существовал с 1998 по 2004 год



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Внутри экономического блока правительства обсуждается идея возвращения налога с продаж, сообщили «Ведомостям» федеральные чиновники. Один из источников пояснил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. Кроме того, не будет противоречия с решением Конституционного суда.

При этом налог с продаж рассматривается как альтернатива повышению НДС. Идея о его введении обсуждается только в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре. Еще есть идея часть сбора зачислять в муниципальный бюджет, знает другой чиновник: муниципалитеты будут заинтересованы в установке новых касс в рознице. Но решиться на это можно, только если будет 95%-ная уверенность в работе касс, основного инструмента администрирования.

Минфин не комментирует изменения налоговой системы до выработки единой позиции правительства по этому вопросу, сообщила пресс-служба министерства. В Минэкономразвития в установленном порядке такие идеи не поступали, заявил его представитель.

Налог с продаж в России существовал с 1998 по 2004 год. Он вводился по решению регионов, которые устанавливали ставку на уровне максимума в 5%.