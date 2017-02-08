Причиной сноса рекламных конструкций стали долги оператора перед городом



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В связи с тем, что в середине января мэрия Москвы расторгла контракт с ТРК, вторым по величине оператором наружной рекламы в столице, в ближайшее время его щиты будут демонтированы. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель московского департамента СМИ и рекламы Иван Шубин. В общей сложности на конец года у ТРК было 896 щитов, однако чиновники не уточняют, сколько именно рекламных конструкций оператора будут демонтированы.

ТРК лишилась договора на право устанавливать и эксплуатировать рекламные конструкции, потому что не смогла расплатиться с городом. Оператор должен был перечислить деньги в декабре 2016 года: 212 млн рублей по договорам, заключенным в 2013 году, и 1,7 млрд — по контрактам 2014 года. Отказ от оплаты в установленные сроки и послужил основанием для расторжения отношений по инициативе рекламораспростр анителя.

На массовых торгах ТРК выиграл почти полторы тысячи мест под рекламу: 160 в 2013 году и 1316 в 2014-м. За право размещать наружку в столице оператор предложил 217 млн и 2,04 млрд рублей в год соответственно. Победы на аукционах позволили ТРК стать вторым игроком на столичном рынке наружной рекламы по числу щитов — лидером оставался Russ Outdoor.

По данным Kartoteka.ru, 79% ТРК принадлежит владельцу группы «Гема» Александру Геллеру, 1% — Сергею Антипяту, 20% — УК «Инверсия». Фактически же компания перешла под контроль кредиторов. С ноября доли Геллера и Антипята находятся в залоге у банка.