Дмитрий Медведев и Владимир Мединский предложили пересмотреть условия финансирования фильмов

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть условия государственной поддержки успешных российских кинофраншиз, сообщает РБК.

«Есть целый ряд вопросов — как и кого поддерживать за счет государства. В том числе фильмы, которые у нас каждый год производятся на базе различного рода кинофраншиз. Они каждый год выходят, каждый раз окупаются, они популярны и востребованы. Возникает только вопрос: зачем им нужны меры государственной поддержки, если на них и так придут? Может, как-то иначе эти деньги перераспределить? Я ничего не предопределяю, но предлагаю над этим задуматься», – заявил Медведев.

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что ведомство поддерживает идею ограничения финансирования кинофраншиз. «Начиная с третьей франшизы осуществлять поддержку на безвозвратной основе как минимум аморально. Мы что, дотационный клуб, сообщество меценатов? Возмездная поддержка – да. В данном случае – уже надежному кинопроизводителю», – отметил он.

Ранее такая идея уже обсуждалась в Фонде кино 15 декабря. Речь шла о том, чтобы безвозвратное финансирование получали только первые два фильма франшизы. До этого момента государство субсидировало известные отечественные кинофраншизы. В частности, производственный бюджет «Елок 1914» составил 300 млн руб., из них треть предоставил Фонд кино. В прокате фильм, продюсером которого является студия «ТаББаК» Тимура Бекмамбетова, заработал 700 млн руб. То есть фильм как минимум окупился? (половину сборов оставляют себе кинотеатры, 10–15% — дистрибьютор, оставшиеся 35–40% получает продюсер).

В 2017 году из 16 проектов была предоставлена господдержка 8 кинофраншизам, таким как «О чем говорят мужчины 3», «Притяжение 2» и «Супербобровы. Пора домой». А «ТаББаК» получил поддержку — как на возвратной, так и безвозвратной основе — на съемку сразу двух эпизодов «Елок» — шестой и седьмой части.